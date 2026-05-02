Ante la crisis de provisión de gas, recomiendan plan de contingencia basado en GLP



Ante la creciente preocupación manifestada por la Unión Industrial Argentina (UIA) respecto a las dificultades en la provisión de gas natural y el impacto de los crecientes costos operativos, la Cámara Argentina de Gas Licuado de Petróleo (CEGLA) emitió una recomendación formal para que el sector productivo adopte planes de contingencia energética.

El escenario actual, caracterizado por restricciones en los contratos interrumpibles y el encarecimiento de los insumos, ha puesto a la industria nacional en una situación de «extrema vulnerabilidad». Frente a este desafío, Pedro Cascales, presidente de CEGLA, envió una misiva a la UIA promoviendo la implementación de sistemas de respaldo back-up para garantizar que la producción no se detenga.

Entre las recomendaciones, señaló dos soluciones que permitan a las plantas industriales mantener su autonomía:

Sistemas de Propano-Aire (SNG): Generan un combustible intercambiable con el gas natural de red, lo que permite que la maquinaria siga funcionando sin cambios técnicos ante un corte de suministro.

Quemadores Duales (GN/GLP): Permiten alternar entre Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo (GLP) de manera eficiente, aprovechando la versatilidad del propano y la capacidad de almacenamiento propio en la planta.

El GLP como aliado estratégico

«El GLP se presenta hoy como la alternativa más competitiva, limpia y de rápida implementación frente a otros combustibles líquidos, asegurando que la industria no sea rehén de las fluctuaciones estacionales o de infraestructura del gas de red» destacó Pedro Cascales, resaltando que Argentina tiene una gran ventaja porque cuenta con excedente de GLP

«El objetivo es avanzar en soluciones conjuntas que aseguren la soberanía energética de las fábricas argentinas y protejan el entramado productivo nacional en un contexto global y local de alta incertidumbre», indicó el presidente de CEGLA.