Aerolíneas cambia sus tarifas para competir con las low cost

La empresa Aerolíneas Argentinas oficializó cambios en su esquema tarifario con el objetivo de igualar condiciones con las aerolíneas de bajo costo. Según explicaron fuentes de la compañía, la estrategia apunta a separar el costo del pasaje del servicio de equipaje, permitiendo ofrecer un precio base mucho más competitivo.

«El objetivo es ofrecer una tarifa que compita con la que ofrecen las low cost. Estas compañías separan la tarifa del costo del equipaje y de esta manera es posible competir con una tarifa acorde o igualada», señalaron desde la empresa, destacando que este modelo es especialmente útil para el segmento corporativo.

El nuevo mapa de tarifas

De acuerdo con el nuevo cuadro de condiciones, la compañía ahora divide su oferta en seis categorías: Promo, Base, Plus, Flex, Promo Premium Economy y Premium Economy.

Los cambios más significativos se ven en las familias más económicas.

Tarifas Promo y Base: Son las más restrictivas. Solo incluyen un artículo personal de hasta 3 kg. No incluyen equipaje de mano (carry-on) ni equipaje a despachar, y cualquier bulto extra tiene un cargo adicional. Además, la selección de asientos tiene costo extra y la categoría «Promo» no permite cambios ni devoluciones.

Tarifa Plus: es la primera que permite llevar un carry-on de 8 kg y una pieza de equipaje despachado de 15 kg.

Tarifas Flex y Premium: ofrecen máxima flexibilidad, permitiendo cambios y devoluciones sin penalizaciones (o con retenciones mínimas), además de incluir equipaje completo y acceso a servicios como SkyPriority en las versiones Premium.

Segmentación y vigencia

Desde la aerolínea destacaron que existen «familias de tarifas y cada una de ellas tiene condiciones específicas pensadas para cada segmento», buscando que el pasajero pague estrictamente por los servicios que utiliza.

Un dato fundamental para los viajeros es que este nuevo esquema rige para las nuevas emisiones. Es decir, los cambios no aplican a los tickets que ya fueron comprados antes de la implementación de estas modificaciones, los cuales mantienen las condiciones vigentes al momento de la adquisición.

Con este movimiento, Aerolíneas Argentinas busca ganar terreno en el mercado doméstico, ofreciendo precios de entrada más bajos para captar al pasajero que prioriza el presupuesto por sobre los servicios adicionales.