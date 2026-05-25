Abrieron el Registro de Becas de Formación Docente

El Ministerio de Educación, por intermedio del área de Desarrollo Profesional de la Dirección General de Educación Superior, anunció que hasta el próximo 22 de junio permanecerá habilitado el Registro Provincial de Aspirantes a Becas, destinado a docentes interesados en acceder a propuestas de formación aranceladas que cuentan con auspicio ministerial durante el segundo semestre del ciclo lectivo 2026.

La inscripción deberá realizarse de manera previa y obligatoria mediante un formulario digital, con carácter de Declaración Jurada, en el que cada aspirante deberá seleccionar el Eje Estratégico de interés para su capacitación.

Criterios y condiciones de acceso

El Anexo X de la Resolución ME N° 93/2026 establece los criterios, cupos y condiciones para el otorgamiento de las becas. En ese sentido, la normativa contempla como criterio prioritario a los docentes noveles, entendiendo por tales a quienes se encuentren transitando sus primeros años de ejercicio profesional y posean hasta cinco años de antigüedad en el sistema educativo jurisdiccional.

Desde la cartera educativa provincial se señaló que esta asignación prioritaria busca acompañar el inicio de la trayectoria docente, fortaleciendo tempranamente las prácticas pedagógicas, la apropiación de marcos conceptuales sólidos y el desarrollo de competencias profesionales que impactan positivamente en la calidad de la enseñanza. En ese marco, se determinó que cada curso contará con un cupo de becarios equivalente al 20% del total máximo de participantes definido por cada oferente.

Las personas interesadas en postularse deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/Z6ZKEbAx25gx5trM8.