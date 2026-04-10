Vuelven las funciones del Espacio INCAA de Madryn

Este viernes 10 de abril, regresan las funciones del Espacio Incaa de Puerto Madryn. En la sede del Teatro de la Rosada de Paulina Escardó 87, a las 21 horas, se proyectará la nueva película de Lucrecia Martel, “Nuestra tierra” ganadora del Premio a mejor película en el Festival de Cine de Londres (LFF) y seleccionada en la 82° edición del Festival de Cine de Venecia.

La boletería abre 15 minutos antes de cada función (no se realizan reservas), las entradas generales tienen un valor de 4.000 pesos y para Jubilados y estudiantes el costo es de 2.000 pesos. La calificación es SP (Supervisión Parental sugerida).

La película

La historia plantea que en 2009, un hombre y dos cómplices intentan desalojar a los miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el norte de Argentina. Reclamando la propiedad de la tierra y armados con pistolas, matan al líder de la comunidad, Javier Chocobar. El asesinato queda grabado en vídeo. Tras nueve años de protestas, en 2018 se abre finalmente un proceso judicial. Durante todo este tiempo, los asesinos siguen libres. La película combina las voces y fotografías de la comunidad con imágenes de los tribunales para explorar la larga historia de colonialismo y despojo de tierras que condujo a este crimen.