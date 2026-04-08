Vidal firmó un acuerdo clave con el sector hidrocarburífero en Santa Cruz
«Hoy estamos dando un paso importante. Que las 14 operadoras estén en Santa Cruz no es casualidad, es una señal de hacia dónde queremos ir como provincia», afirmó el gobernador Claudio Vidal de Santa Cruz ante la firma de un acuerdo clave para el sector hidrocarburífero.
En este sentido expresó: «Fui claro en lo que planteé. Necesitamos responsabilidad para cumplir lo que se acuerde, compromiso y trabajo en equipo. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo y necesitamos que todos acompañen».
«Durante muchos años nos hicieron creer que el Estado podía resolver todo. El resultado fue un Estado que no puede dar respuesta a toda la demanda. Hoy tenemos que decir la verdad», advirtió el Gobernador santacruceño al remarcar que «Santa Cruz es una provincia con enormes recursos, pero sin desarrollo ni valor agregado. Ese es el problema que tenemos que corregir».
Más adelante indicó que este acuerdo «que estamos cerrando no es solo para resolver el presente. Es para ordenar el futuro de la actividad, sabiendo que el petróleo es cíclico y depende de variables externas. También lo planteamos con claridad que no podemos seguir trabajando cada uno por su lado. Tenemos que hacer ahora lo que no se hizo durante años. Pensar en infraestructura, en desarrollo y en lo que viene».
Tras una jornada que generó gran expectativa, Vidal sostuvo que este camino iniciado, «Palermo Aike es una gran oportunidad. Vamos a generar las condiciones para que haya inversión y exploración. La salida es una sola con producción y trabajo y educación como base de la sociedad. No hay otro camino».