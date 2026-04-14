Vidal celebró el interés internacional en el potencial energético de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, cosechó una destacada recepción por parte de empresarios y funcionarios del sector energético y minero durante su presentación institucional en la provincia de Alberta, en Canadá.

El encuentro, realizado en la Casa de Gobierno de Alberta, no solo permitió exponer el potencial productivo de Santa Cruz, sino también consolidar vínculos estratégicos con actores clave de la industria, que manifestaron un marcado interés en avanzar con proyectos de inversión en el territorio provincial.

Interés concreto y agenda en marcha

La presentación de la comitiva santacruceña, generó un clima altamente favorable entre los empresarios presentes, quienes valoraron tanto los recursos naturales de Santa Cruz como las condiciones planteadas por el Gobierno provincial para el desarrollo de nuevos emprendimientos.

En ese marco, se trabaja para que una comitiva de Alberta visite Santa Cruz, con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre el terreno, evaluar oportunidades concretas y avanzar en posibles acuerdos de inversión en áreas estratégicas.

Minería y energía, ejes del interés inversor

Durante la exposición, se puso en relieve el rol de Santa Cruz como protagonista central en la producción minera nacional, así como su proyección en materia energética, especialmente a partir del desarrollo de Palermo Aike.

El potencial de crecimiento en estos sectores, sumado a la disponibilidad de infraestructura, energía y capital humano calificado, fueron aspectos especialmente valorados por los empresarios canadienses.

Condiciones para invertir y visión de largo plazo

Otro de los puntos que despertó interés fue el esquema de incentivos y medidas impulsadas por la actual gestión de Claudio Vidal, orientadas a mejorar la competitividad y facilitar la llegada de inversiones, entre ellas la reducción de regalías y el impulso a nuevas licitaciones de áreas.

Asimismo, se destacó el desarrollo de infraestructura estratégica, como el proyecto de parque industrial en la zona de La Esperanza, pensado para acompañar el crecimiento productivo.

Un paso más en la estrategia de internacionalización

La posible misión de Alberta a Santa Cruz se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno provincial, orientada a fortalecer la inserción internacional y posicionar a la provincia como un destino confiable para la inversión.

El objetivo, según se remarcó, es transformar el interés generado en oportunidades concretas que impulsen el desarrollo económico y la creación de empleo en la región.