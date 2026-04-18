Un trabajador petrolero fue hallado sin vida en Vaca Muerta



José Petit (51), un trabajador que prestaba servicios para una empresa tercerizada dentro del campamento, fue hallado sin vida este viernes.

El cuerpo fue encontrado en el sector de alojamiento del predio y, según los primeros datos, llevaba varias horas sin vida al momento del hallazgo, lo que activó de inmediato los protocolos internos de la industria.

La Fiscalía de Cutral Co tomó intervención y avanza con la investigación para determinar con precisión qué ocurrió. No se descarta ninguna hipótesis.

Desde la operadora Pluspetrol informaron que el médico del yacimiento constató el fallecimiento. De manera preliminar, se indicó que podría tratarse de un evento cardiovascular, aunque esto deberá ser confirmado por las pericias correspondientes. En el lugar trabajó personal policial.