Todos los partidos de la novena fecha de la Primera Nacional



La novena fecha de la Primera Nacional se pondrá en marcha este sábado, en la que será una jornada que contará con cuatro partidos.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, los primeros tres encuentros están programados todos ellos para las 15:30. En uno de ellos, Deportivo Morón, que llega a esta fecha como el líder de la Zona A con 14 unidades, visitará a San Miguel, que marcha duodécimo y quiere volver al triunfo luego de cuatro partidos.

El “Gallito”, que el año pasado estuvo muy cerca de conseguir el ascenso, tuvo un gran inicio de temporada y sueña con seguir afianzándose en la primera posición de su zona.

A la misma hora, San Telmo recibirá a Godoy Cruz de Mendoza, con la intención de sumar de a tres y al menos terminar la fecha fuera de la zona de descenso.

Además, Patronato, que supo estar hace unos años en la Primera División, buscará salir de la zona de descenso cuando visite a Almagro.

Por último, Colón de Santa Fe, que ganó tres de sus últimos cuatro partidos y que comparte la primera posición de la Zona A con Deportivo Morón (aunque tiene peor diferencia de gol), viajará a Córdoba para visitar a las 19 a Racing, que también se encuentra en la lucha por los puestos de arriba.

En lo que respecta a la Zona B de la Primera Nacional, el líder es Tristán Suárez con 15 puntos, aunque comparte la cima con Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

En esta nueva fecha, Tristán Suárez recibirá el lunes a Atlético Rafaela a las 20, mientras que el “Lobo Jujeño” visitará el domingo a partir de las 16 a Agropecuario.

Por otra parte, los cuatro equipos que inician esta fecha en zona de descenso son San Telmo, Chaco For Ever, Patronato y Deportivo Maipú.

El cronograma y horarios de la fecha 9 de la Primera Nacional

Sábado 11/4:

San Miguel – Deportivo Morón a las 15:30

San Telmo – Godoy Cruz a las 15:30

Almagro – Patronato a las 15:30

Colón de Santa Fe – Racing de Córdoba a las 19

Domingo 12/4:

Acassuso – Los Andes a las 15

Ferro – Estudiantes de Caseros a las 15

Defensores de Belgrano – Bolívar a las 15

Chacarita – Gimnasia y Tiro de Salta a las 15

Temperley – Quilmes a las 15

Deportivo Madryn – Almirante Brown a las 16

Agropecuario – Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 16

Chaco For Ever – All Boys a las 17

Central Norte – Mitre de Santiago del Estero a las 17

Güemes de Santiago del Estero – San Martín de Tucumán a las 17

Deportivo Maipú – Colegiales a las 18:30

Lunes 13/4: