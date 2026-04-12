Tierra del Fuego presentó su plan estratégico para el desarrollo acuícola



El Gobierno de Tierra del Fuego AIAS presentó el Plan Estratégico que transforma el régimen de aprobación de proyectos de acuicultura en un sistema de desarrollo a largo plazo.

En un encuentro encabezado por el Gobernador Gustavo Melella, junto a cámaras empresarias y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Gobierno de la provincia presentó el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Acuícola y Pesquero. Un Estado facilitador: Ventanilla Única y Previsibilidad; establecido a través del marco regulatorio recientemente concretado para el crecimiento de la actividad en la provincia.

El subsecretario de Coordinación de Pesca, Diego Marzioni, explicó que el Plan representa un salto cualitativo al pasar de un régimen de aprobación individual a un sistema de desarrollo integral.

«Hacia afuera, el Estado se presenta como un organismo lógico y centrado a través de una Ventanilla Única Acuícola. Esta autoridad será la encargada de coordinar con las áreas de Recursos Hídricos y Ambiente para garantizar la aptitud técnica y ambiental de cada proyecto, agilizando los tiempos del inversor», señaló Marzioni. Además, destacó que los proyectos que se encuadren en la escala de salmonicultura de bajo impacto (en tierra o sistemas controlados) contarán con concesiones de 15 años prorrogables por otros 15, asegurando un horizonte de inversión de tres décadas.

Por su parte, el Gobernador Gustavo Melella vinculó este lanzamiento con la necesidad urgente de mantener y generar puestos de trabajo, especialmente en la zona centro y norte de la isla. «No nos podemos quedar de brazos cruzados ante el enfriamiento de la economía nacional. Este plan viene a generar empleo genuino de la mano de la inversión privada», afirmó.

El Mandatario también destacó la firma de convenios con el CFI para el desarrollo de proveedores locales, asegurando que el crecimiento de la acuicultura y los hidrocarburos derrame beneficios directos en las Pymes fueguinas. «Queremos que la mano de obra y los servicios sean locales; estamos preparando a nuestra gente para los desafíos que vienen», concluyó.

La presentación se llevó a cabo en las instalaciones del CFI, en Buenos Aires, y contó con exposiciones de referentes de Newsan, de la Secretaria de Desarrollo, Inversiones y Comercio Internacional, Karina Fernández, y del secretario General del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe. Además se contó con la presencia del intendente de la ciudad de Tolhuin, Daniel Harrington; el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita; Diputados y Senadores, Legisladores provinciales, representantes empresariales, diplomáticos de otros países; y el presidente del Directorio de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio.