Sindicatos “duros” convocaron a un plenario para el Día del Trabajador

Los gremialistas «duros» distanciados de la conducción de la CGT que integran el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) realizarán un plenario el próximo 1 de mayo, en el Día del Trabajador, para seguir profundizando su agenda diferenciada y de mayor oposición al Gobierno.

“Hemos definido la realización de un plenario que reunirá a más de 1.500 delegados de todas las organizaciones que integran el Frente. El encuentro tiene que ser el primer paso en la elaboración del programa del movimiento obrero para el país”, sostuvo Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

El encuentro será en el camping recreativo que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tiene en el partido bonaerense de Pilar, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

El FreSU, que integran gremios de la CGT y de las dos CTA, como la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y ATE, se reunió días atrás en la sede de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) y definieron convocar al plenario de delegados del 1 de mayo.

“Tiene que servir para seguir afianzando y consolidando el FreSU. Nos tenemos que encontrar, nos tenemos que mezclar porque el ajuste lo sufrimos todos. La destrucción de los salarios y de los puestos de empleo nos atraviesa tanto al sector público como al sector privado”, señaló Aguiar.

En este marcó, el dirigente agregó: “Por un lado está la lucha en la calle para terminar de derogar una reforma laboral que no podemos dejarla en manos de una Corte Suprema adicta al poder, y por el otro la necesidad de construir un programa”.

Este Frente de gremios tomó protagonismo meses atrás con protestas y paros contra la reforma laboral que impulsó y aprobó la gestión de Javier Milei.