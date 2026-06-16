Ya hay más de 15 centímetros de nieve en el CAM La Hoya

Durante los últimos días, el Centro de Actividades de Montaña (CAM) La Hoya registró una acumulación que supera los 15 centímetros de nieve en la zona de su base. Además, el pronóstico meteorológico anticipa la continuidad de intensas precipitaciones en las cotas más altas del complejo, lo que genera grandes expectativas para los fanáticos del esquí y el snowboard.

En este marco de optimismo, los administradores del cerro decidieron habilitar de forma oficial la comercialización anticipada de los pases para la temporada invernal 2026. Esta modalidad digital busca agilizar los procesos de compra y ofrecer beneficios exclusivos a quienes planifiquen sus vacaciones de nieve con anticipación.

¿Cómo adquirir los pases anticipados?

Para acceder a la preventa promocional, los usuarios deben realizar el trámite de manera 100% virtual. El proceso se estructura en los siguientes pasos:

– Ingreso a la plataforma: Se debe acceder al sitio web oficial del centro de esquí.

– Selección de servicios: Los visitantes pueden elegir la cantidad de días, el tipo de pase (diario, semanal o pase de temporada) y las fechas estimadas.

– Pago electrónico: El sistema permite abonar con diferentes tarjetas de crédito y plataformas digitales de pago.

La adquisición anticipada no solo garantiza una tarifa congelada frente a futuros incrementos, sino que también permite evitar las largas filas en las boleterías físicas del cerro durante los días de alta temporada. De este modo, el centro invernal ubicado a pocos kilómetros de Esquel se prepara para un invierno que promete una excelente calidad de nieve desde el primer día de apertura de sus medios de elevación.

Alertas meteorológicas

Sin embargo, la llegada del invierno también lo hace acompañada de contingencias climáticas. Actualmente, rigen alertas amarillas y previsiones de bajas temperaturas para los sectores cordilleranos, lo que podría complejizar la transitabilidad en los caminos de montaña y las rutas de acceso a la ciudad.

Por lo tanto, las instituciones de seguridad vial recomiendan a conductores y transeúntes consultar de forma permanente los partes oficiales de Vialidad Nacional; portar cadenas de manera obligatoria al circular por zonas altas; y extremar los cuidados debido a la probable formación de hielo sobre la calzada.