Premian a docentes de Chubut con 0,1 puntos por completar una encuesta de Nación



Desde el Ministerio de Educación de Chubut anunciaron que los docentes que acrediten haber completado el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE) mediante la presentación de la constancia correspondiente ante las Juntas de Clasificación de Educación Primaria e Inicial y de Educación Secundaria accederán a una asignación de puntaje equivalente a 0,10, por única vez, según lo establecido en la Disposición SIE Nº 284/26.

El ReNPE, impulsado por la Secretaría de Educación de la Nación y aprobado por el Consejo Federal de Educación mediante la Resolución CFE Nº 478/24, constituye una herramienta clave para contar con información actualizada sobre el personal educativo de todo el país y fortalecer la planificación de políticas públicas basadas en datos confiables.

Relevamiento obligatorio

El relevamiento debe ser completado de manera obligatoria, individual y personal por docentes y no docentes que se desempeñen en instituciones de gestión estatal, privada y social cooperativa, hasta el 30 de junio de 2026 inclusive, a través de la aplicación Mi Argentina o del sitio web oficial del ReNPE (https://argentina.gob.ar/educacion/renpe-2025).

En el caso de los docentes de Chubut, la presentación de la constancia de realización del relevamiento ante las Juntas de Clasificación permitirá acreditar 0,10 puntos por única vez, reconociendo la participación en esta instancia de actualización de información del sistema educativo.

La información relevada permitirá conocer aspectos vinculados con la formación, las trayectorias laborales, las funciones desempeñadas, las condiciones de trabajo y otros datos relevantes del personal educativo. Estos datos se incorporarán al módulo de cargos y personal del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE), contribuyendo a la construcción de un registro federal actualizado y representativo.

Desde el Ministerio de Educación del Chubut recordaron la importancia de realizar este trámite dentro del plazo establecido, ya que quienes no completen el relevamiento podrían verse afectados en acciones de capacitación y en otros programas o líneas de financiamiento con fondos nacionales.

De esta manera, Chubut continúa acompañando las acciones de la Red Federal de Información Educativa, promoviendo una gestión educativa basada en información actualizada, la planificación estratégica y el fortalecimiento de las políticas públicas.