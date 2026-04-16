Se abrió la pesca de langostino

El Consejo Federal Pesquero resolvió por unanimidad la apertura de la pesca de lasngostino en aguas nacionales a partir de este miércoles 15 de abril fuerza del Área de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (AVPJM).

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, a través de Nota N° 31/26 respondió a la consulta del CFP en relación con la eventual apertura a la pesca de langostino en aguas nacionales, al respecto, el INIDEP señala que, “de acuerdo con el estado actual del recurso, no se identifican impedimentos biológicos para habilitar la actividad pesquera fuera del AVPJM a partir del 15 de abril del corriente año”.

En ese sentido, señala el INIDEP que “la protección del proceso reproductivo implementada desde comienzos de octubre de 2025 contribuyó a reducir la mortalidad por pesca durante ese período, favoreciendo su normal desarrollo”, subrayó en la exposición de argumentos en la opinión técnica emanada.

Asimismo, agregó que la campaña estival reciente “evidenció indicios positivos en la población del recurso, lo que refuerza la viabilidad de la apertura propuesta”.

En ese marco, el Consejo Federal Pesquero, en la tarde del miércoles, resolvió “por unanimidad habilitar la pesca de langostino en aguas de jurisdicción nacional, fuera del AVPJM, a partir del día de la fecha” y se instruyó a la Coordinación Institucional para que comunique la decisión precedente a la Autoridad de Aplicación y al INIDEP.

Fuente: Parte de Pesca