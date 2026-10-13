INDEC - INFLACIÓN - IPC

La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula un 33,4% en los últimos 12 meses


La inflación de septiembre fue de 1,9% y acumuló un 33,4% en los últimos doce meses, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A su vez, el acumulado de los nueve meses del 2026 refleja un alza de precios del 23,6%.

El dato revela que en septiembre el índice retomó la tendencia al alza, tal como estimaban las consultoras privadas.

La división con mayor variación mensual en septiembre de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%); y la de menor, Restaurantes y hoteles (1,1%).

En septiembre de 2026, GBA y Pampeana presentaron una variación mensual (2,0%) superior al nivel nacional. Mientras que Noroeste (1,9%), Cuyo (1,9%), Noreste (1,7%) y Patagonia (1,4%) se ubicaron por debajo.

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