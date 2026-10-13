Crece el reclamo de afiliados de PAMI en Puerto Madryn

Un grupo de casi 200 jubilados y pensionados de Puerto Madryn afiliados al PAMI entregó una carta abierta a las autoridades municipales para reclamar por la falta de prestaciones. La misma nota será presentada mañana en Rawson al gobernador, con el objetivo de que gestionen una solución a los problemas de atención que padecen.

El vocero del grupo, Omar López, describió la situación del servicio de la obra social como «deplorable». Durante una entrevista con LU 17, López calificó la atención de «Malísimo, horrendo» y aseguró que «directamente no funciona, no le sirve a los jubilados». Además, señaló que ningún afiliado en Puerto Madryn recibe un servicio acorde, ni siquiera para una gripe.

Los afiliados, que se definen como un grupo «apolítico y apartidario», se organizaron ante la falta de respuestas de la obra social. Según explicó López, el movimiento no tiene líderes ni una comisión formal, sino que es una «suma de voluntades» que se fueron contactando por problemas de salud y la ausencia de atención del PAMI.

Además de la carta a las autoridades, los jubilados realizaron una solicitada y pegatinas en la ciudad bajo la consigna «salud y dignidad». López aclaró que el reclamo es exclusivamente contra el PAMI y no contra otras entidades. «Esto no es contra nadie, es contra el PAMI», remarcó, y subrayó que no permitirán que su movimiento sea politizado.