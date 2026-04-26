Sabastian Sawe batió el récord mundial de maratón

El atleta keniano Sabastian Sawe hizo historia en el Maratón de Londres 2026 al convertirse en el primer corredor en completar oficialmente una maratón por debajo de las dos horas en una competencia avalada, con un tiempo récord de 1h59m30s.

Con esa marca, Sawe rompió el récord mundial anterior y superó por 65 segundos el registro que había establecido Kelvin Kiptum en Chicago con 2 horas, 1 minuto y 25 segundos en abril de 2023.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el keniano logró mantener un ritmo cercano a los 2 minutos y 50 segundos por kilómetro durante los 42,195 kilómetros del recorrido, en una actuación considerada histórica dentro del atletismo mundial.

Detrás de Sawe también hubo marcas extraordinarias: el etíope Yomif Kejelcha terminó segundo con 1h59m41s, mientras que el ugandés Jacob Kiplimo completó el podio con 2h00m28s, tiempos que también quedaron por debajo del anterior récord mundial.

La hazaña adquiere aún más relevancia porque, si bien Eliud Kipchoge había corrido por debajo de las dos horas en 2019 durante el desafío “INEOS 1:59”, aquella marca no fue reconocida oficialmente debido a que se realizó bajo condiciones especiales y fuera de una competencia reglamentaria.

De esta manera, Sawe quedó en la historia del deporte como el primer maratonista en bajar oficialmente la barrera de las dos horas en una carrera profesional.