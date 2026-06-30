Subió la producción de acero pero alertan sobre importaciones chinas

Con un total de 399.400 toneladas, la producción de acero crudo tuvo un incremento del 6,3% en mayo respecto de abril último.

Además, subió 14% comparado con el mismo mes del año anterior, informó la Cámara Argentina del Acero.

Comparados los primeros cinco meses del año con el mismo período del año anterior, el incremento fue del 10,2%.

Por su parte, la producción de laminados (planos y no planos) fue de 325.900 toneladas tuvo un incremento del 27,6% respecto de abril último y muestra una caída del 1,8% interanual.

Comparados los primeros cinco meses del año con el mismo período del año anterior, la caída fue del 11,4%.

La dinámica por sectores sigue siendo heterogénea.

La energía, de la mano de Vaca Muerta, junto con el agro continúan siendo los

principales impulsores de la demanda real de acero.

En el resto de la cadena el panorama es más austero: la construcción permanece concentrada en obras privadas en etapas iniciales, de menor intensidad de uso de acero; la industria automotriz combina un crecimiento de las ventas con una producción nacional resentida por la mayor participación de unidades importadas.

Este panorama se agrava por el ingreso de importaciones -particularmente de origen chino y en condiciones de comercio subsidiado-, en un contexto en el que la estructura tributaria de los tres niveles de gobierno desalienta la agregación de valor

local.

De hecho, de acuerdo con lo informado por el INDEC, China fue el principal país de origen del total de las importaciones de abril con un 22% de participación, destacándose la importación de maquinaria y material eléctrico (us$ 571 millones), productos químicos (us$ 187 millones) y automóviles y autopartes (us$ 184 millones).