Quién es el detenido por el intento de atentado contra Donald Trump

El hombre detenido por el intento de atentado contra el presidente estadounidense Donald Trump este sábado, durante la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, fue identificado como Cole Allen.

Allen, de 31 años, es un maestro oriundo de California, que según sus redes sociales estudió Ingeniería en Cal Tech, una universidad privada con sede en Los Ángeles, y un máster en ciencias de la computación. Además de enseñar, también desarrollaba videojuegos.

Este sábado, Allen irrumpió corriendo en el lobby del hotel Washington Hilton, lo que generó una inmediata reacción de los agentes encargados de la seguridad, que lograron reducirlo antes de que llegue al salón principal donde se encontraba Trump participando de un evento.

Hubo un tiroteo en el cual un agente del Servicio Secreto recibió un impacto en el chaleco antibalas. El sospechoso está bajo custodia y debe comparecer el lunes ante un tribunal federal.

Por el momento no hay información oficial sobre cuánto tiempo llevaba en la capital o como había llegado hasta allí, aunque algunas versiones indican que se había registrado como huésped del Hilton, uno de los hoteles con mayor capacidad de Washington.

Según aseguró el propio Trump en sus redes sociales, el atacante portaba varias armas. “Iba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos”, confirmó en ese sentido el jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffery Carroll.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las motivaciones del acusado y establecer si actuó solo o con algún tipo de apoyo.

“Tengo la impresión de que era un lobo solitario chiflado. Son unos locos y hay que ocuparse de ellos”, declaró Trump sobre su hipótesis de lo ocurrido, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Allen está acusado de uso de un arma de fuego en la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa, precisó la fiscal federal, Jeanine Pirro, quien anticipó que podrían presentarse más cargos a medida que avance la investigación.

Fuente: Página12