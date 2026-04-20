Presunta pesca ilegal frente a la costa de Chubut



La Prefectura Naval Argentina detectó este domingo a un buque extranjero en presunta tarea de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

A través de la permanente presencia de la Autoridad Marítima Nacional en la zona y del uso de tecnología de detección electrónica de buques en infracción, se logró identificar, en esta ocasión, al buque arrastrero Coimbra, de bandera de Portugal.

Gracias al empleo del Sistema Guardacostas —una plataforma tecnológica desarrollada por profesionales de la Fuerza que integra distintos sistemas de posicionamiento— se analizó la información dinámica del buque, lo que permitió inferir que sus registros de velocidad y movimientos, previos y durante su ingreso, presentan patrones compatibles con una operación de pesca por arrastre.

Asimismo, se determinó que la embarcación navegó dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina a una velocidad promedio de 4,9 nudos, lo que configura una presunta infracción a la Ley N° 24.922 (Régimen Federal de Pesca), conforme a los lineamientos establecidos en la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.

El citado buque, que realizó un ingreso de aproximadamente 700 metros dentro de la ZEEA, había zarpado de Uruguay el 25 de febrero y estaba en zona de pesca desde el 28 de febrero, al través de Cabo Dos Bahías en Chubut.