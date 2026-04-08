Por qué alimentar a la fauna urbana es un error ecológico

En el corazón de nuestras ciudades, la interacción entre humanos y animales es constante. Es tentador compartir un trozo de sándwich con una paloma o dejar comida para los gatos callejeros. Pero tras este gesto aparentemente inofensivo, se esconde un fenómeno que los biólogos denominan «subvención alimentaria», y sus consecuencias son todo menos positivas.

La «comida basura» del mundo animal

La mayoría de los alimentos que proporcionamos a las aves urbanas, especialmente el pan, carecen de los nutrientes esenciales que estas especies encontrarían en la naturaleza.

-El síndrome del «ala de ángel»: En aves como patos y gansos, el exceso de carbohidratos y la falta de vitaminas del pan pueden provocar deformidades en las articulaciones de las alas, impidiéndoles volar de por vida.

-Malnutrición: Aunque el animal se sienta saciado, está biológicamente desnutrido, lo que debilita su sistema inmunitario frente a patógenos comunes.

Un foco de enfermedades y zoonosis

Alimentar a los animales fomenta las agregaciones antinaturales. En libertad, los animales se dispersan para buscar comida; en la ciudad, se amontonan en un solo punto de alimentación.

Esta alta densidad es el caldo de cultivo ideal para la propagación de parásitos y enfermedades. Además, aumenta el riesgo de zoonosis (enfermedades transmitidas de animales a humanos), especialmente a través del contacto con excrementos acumulados en zonas de juego infantil o plazas públicas.

La pérdida del miedo

Uno de los efectos más peligrosos es la habituación. Cuando un animal salvaje —ya sea un zorro, un jabalí o incluso una gaviota— asocia al ser humano con comida fácil, pierde su instinto de huida.

«Un animal que pierde el miedo al hombre es un animal condenado», advierten los expertos en gestión de fauna.

Esto deriva en comportamientos agresivos por competencia alimentaria y aumenta drásticamente los accidentes de tráfico y los ataques domésticos, lo que a menudo termina con la necesidad de sacrificar a los ejemplares «problemáticos».

El desequilibrio del ecosistema urbano

Nuestras sobras no solo alimentan a quien queremos. Los restos de comida que quedan en las aceras son la principal fuente de energía para especies que consideramos plagas, como las ratas y las cucarachas. Al intentar ayudar a un pájaro, estamos, sin querer, financiando el crecimiento de poblaciones de roedores que son mucho más difíciles de controlar.