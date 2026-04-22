Muerte en el Rally Sudamericano: la Fiscalía de Cura Brochero comienza a tomar testimonios y a reunir pruebas



La Fiscalía Múltiple de Cura Brochero comenzó a tomar testimonios y a reunir pruebas por el trágico accidente que se vivió el fin de semana pasado durante el Rally Sudamericano, en el que murió un joven de solo 25 años.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, “se receptaron testimonios de personas que se encontraban en el lugar, asimismo se secuestró documentación relacionada a los protocolos de seguridad del certamen y se obtuvo la filmación de los vehículos de seguridad denominados ‘0’ que recorrieron el tramo antes de que larguen los competidores”.

Además, se detalló que “se están practicando pericias pertinentes al vehículo que participó del hecho, entre otras medidas probatorias que llevan a cabo para dilucidad el hecho, que se encuentra en plena investigación”.

El trágico accidente ocurrió cuando los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez se despistaron entre los kilómetros uno y dos del circuito en Mina Clavero, Córdoba, y luego de varios vuelcos embistió a varias personas en una de las zonas que estaban habilitadas para espectadores.

Toda esta situación terminó con la muerte de Brian Ezequiel Zárate González, un espectador cordobés de 25 años, que había sido trasladado al hospital regional de Mina Clavero con heridas de extrema gravedad que resultaron fatales.

Además, resultaron heridos una menor y dos adultos, de los cuales una es una mujer que sufrió una impactante fractura en una de sus piernas aunque se encuentra fuera de peligro.