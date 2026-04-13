Nueva manifestación para pedir justicia por Ángel

Este lunes, a partir de las 11:30, la comunidad comodorense reclamará justicia y el esclarecimiento por la terrible muerte de Ángel López.

Tras las primera pericias forenses que evidenciaron una lesión cerebral; su madre, Mariela Altamirano, y su pareja actual fueron señalados y posteriormente detenidos.

Las redes sociales se hacen eco de esta nueva manifestación convocando a

ciudadanos a participar del pedido de justicia, a realizarse este lunes 13 de abril a las 11:30 frente a la Fiscalía de Comodoro Rivadavia.

Mientras avanza la investigación, la difusión de nuevos detalles sobre la autopsia indigna aún más al saber que –según el parte médico- el niño ingresó al Hospital Regional, inconsciente, con pupilas fijas con traumatismos en la zona craneal. Otro dato doloroso señala que el prqueño presentaba golpes de hasta diez días de antigüedad previos a su fallecimiento.