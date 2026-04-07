Murió una adolescente por hantavirus en Cerro Centinela

La Secretaría de Salud de Chubut reforzó en Cerro Centinela el operativo integral de intervención que los equipos sanitarios vienen desarrollando de manera sostenida en la localidad, en el marco del seguimiento de casos de Hantavirus.

En este marco, las autoridades sanitarias informaron sobre el fallecimiento de una joven de 15 años de edad, que se encontraba en seguimiento y monitoreo desde el inicio de los síntomas, y que era contacto estrecho del primer caso positivo detectado en la comuna rural. La adolescente permanecía internada en Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Esquel.

Desde el inicio del brote, los equipos de salud activaron los protocolos correspondientes y vienen llevando adelante tareas de vigilancia epidemiológica, control de contactos estrechos y acompañamiento a las familias, garantizando una respuesta temprana y coordinada.

Investigación epidemiológica

En ese marco, y ante la confirmación de los casos, los equipos de salud realizaron acciones de investigación epidemiológica, evaluación de posibles exposiciones de riesgo e implementación de medidas de prevención y control, conforme a los protocolos vigentes.

Asimismo, se llevó adelante el seguimiento de los contactos estrechos identificados, con el objetivo de detectar de manera oportuna la aparición de síntomas y sostener una respuesta rápida. Se indicó que el caso se desprende de un clúster familiar de dos casos confirmados anteriormente, por lo que la paciente se encontraba en aislamiento y seguimiento, sin presentar nuevos contactos estrechos externos al grupo conviviente.

En ese contexto, se informó el lamentable fallecimiento de la adolescente ocurrido en las últimas horas, pese a las intervenciones tempranas realizadas por el equipo de salud.

Operativo de intervención

Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena, señaló que “nuestros equipos vienen trabajando desde el primer momento en la localidad, con presencia permanente y un seguimiento constante de la situación”.

“Ante este hecho, reforzamos el operativo de intervención que ya se estaba desarrollando en terreno, ampliando las acciones de monitoreo y acompañamiento”, explicó.

“Acompañamos a toda su familia en este doloroso momento, y nuestros equipos se encuentran a total disposición, asistiendo en todo lo necesario”, expresó.

En ese sentido, indicó que “se están efectuando diversas tareas según los protocolos de actuación, control del caso, relevamiento de contactos estrechos y monitoreos”.

Asimismo, solicitó a los contactos estrechos “cumplir con las indicaciones de los profesionales de la salud, que son quienes están concretando la vigilancia epidemiológica correspondiente”.

Por último, manifestó que “queremos transmitir tranquilidad a la comunidad: el sistema de salud está preparado para actuar ante este tipo de situaciones y viene trabajando de manera sostenida en Cerro Centinela y Esquel, con un operativo amplio e integral”.

Medidas preventivas

Desde la Secretaría de Salud se recordó la importancia de adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de exposición al virus: evitar el contacto con roedores y sus secreciones; impedir su ingreso a las viviendas sellando orificios en paredes, puertas y cañerías; mantener el entorno limpio, cortar pasto, eliminar malezas y ubicar leña o huertas a más de 30 metros de la vivienda y elevadas del suelo; limpiar con solución de lavandina (1 parte en 9 de agua), sin barrer en seco para evitar levantar polvo; y ventilar al menos 30 minutos los espacios cerrados antes de ingresar.

Asimismo, se recomienda utilizar protección respiratoria (barbijo tipo N95) en tareas de limpieza o en lugares potencialmente contaminados; extremar cuidados con ventiladores, aires acondicionados y vehículos en desuso antes de utilizarlos; al acampar, hacerlo en zonas limpias, lejos de maleza y basurales, y no dormir directamente sobre el suelo.

Ante la presencia de roedores, no manipularlos directamente y utilizar trampas para capturarlos. En caso de encontrar un roedor muerto, desinfectar con lavandina, esperar 30 minutos y retirarlo con guantes para su correcta disposición. En áreas silvestres no se realizan controles de roedores y en domicilios se recomiendan trampas mecánicas, evitando el uso de venenos.