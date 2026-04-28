Multitudinaria marcha de trabajadores contra la política salarial de Torres

En reclamo de mejoras salariales, se movilizan este martes los trabajadoes estatales de Chubut. Expresan su rechazo a los aumentos por Decreto que impulsa el gobierno de Ignacio Torres, y demandan paritarias abiertas.

La movilización se concentró a las puerytas de la Casa de Gobierno en la capital provincal con la presencia de trabajadores de la Salud, Auxiliares de Educación y Docentes, entre otros estatales.

La columna de trabajadores se movilizó también hacia el Ministerio de Economía para expresar sus demandas.