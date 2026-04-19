Misiones será sede de la Nativa LATAM 2026

Del 11 al 13 de septiembre, en Puerto Iguazú, Misiones, se llevará a cabo la Cumbre Latinoamericana de Turismo de Naturaleza y Aventura, Nativa LATAM 2026, que reunirá a referentes del sector a nivel regional e internacional.

El lanzamiento, encabezado por la Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura (AAETAV) , se realizó en la Casa de Misiones, en la Ciudad de Buenos Aires, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación y la Cámara Argentina de Turismo (CAT).

El evento convocará a líderes, operadores, gobiernos, inversores y referentes globales del turismo de naturaleza, aventura y ecoturismo, con el objetivo de generar oportunidades de negocios, intercambio de conocimientos y fortalecimiento del sector.

Los detalles

Durante la presentación, el presidente de AAETAV, Diego Noia, brindó detalles del encuentro junto al ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa; el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli; la presidenta de la CAT, Laura Teruel; y el presidente de FAEVYT, Andrés Deyá.

Scioli destacó la relevancia estratégica del segmento: “El turismo de naturaleza es fundamental para mostrar a la Argentina al mundo y será una gran conquista”. Además, subrayó el potencial del país: “Argentina es un destino valioso por su hospitalidad y sus escenarios naturales. El turista busca vivir nuevas experiencias y nuestro país las tiene”.

El funcionario también remarcó el crecimiento del sector: “El turismo receptivo creció 8,5%, mientras que el emisivo bajó 20%. Cada vez más gente elige Argentina”. En ese sentido, señaló la importancia de generar condiciones para la inversión privada: “Donde llega el turismo, llega el trabajo y las divisas”.

Por su parte, Laura Teruel afirmó que el evento refleja el rumbo que debe tomar la industria: “Nativa LATAM impulsa un desarrollo sostenible, innovador y articulado entre el sector público y privado. Este tipo de encuentros potencia el posicionamiento internacional y genera oportunidades concretas para toda la región”.

En la misma línea, Noia sostuvo que la cumbre será un espacio estratégico: “En un contexto de transformación global, Nativa se posiciona como un ámbito clave para repensar el futuro del turismo desde una perspectiva sostenible y regenerativa”.

El ministro José María Arrúa destacó el rol de Misiones como sede: “El 52% de la biodiversidad del país está en nuestra provincia. Este evento permitirá potenciar a nuestros prestadores turísticos y proyectar al mundo nuestra riqueza natural”.

A su turno, Andrés Deyá subrayó el rol de las agencias de viajes en este segmento: “El turismo de naturaleza y aventura es uno de los de mayor crecimiento. Las agencias interpretan la demanda y estructuran la oferta para que el viajero encuentre experiencias auténticas”.

Un sector en crecimiento global

El turismo internacional continúa en expansión y se consolida como uno de los principales motores económicos del mundo. En este contexto, el turismo de naturaleza, aventura y ecoturismo se posiciona como uno de los segmentos más dinámicos, impulsado por viajeros que priorizan experiencias auténticas, el contacto con la naturaleza y el impacto positivo en las comunidades locales.

Latinoamérica, gracias a su diversidad geográfica, cultural y ecológica, se consolida como una de las regiones más competitivas en este segmento, con alto potencial de crecimiento y posicionamiento global.

Puerto Iguazú, epicentro del turismo sostenible

La elección de Puerto Iguazú como sede responde a su relevancia internacional como destino de naturaleza. Ubicada en la selva paranaense y hogar de las Cataratas del Iguazú, la región se destaca por su biodiversidad, sus áreas protegidas y su desarrollo en ecoturismo, además de contar con conectividad internacional y certificaciones de sostenibilidad.

Una plataforma para el futuro del turismo

Nativa 2026 se propone como una plataforma de articulación regional e internacional que abordará temas clave como sostenibilidad, innovación, inversión y nuevas tendencias del viajero global.

El encuentro incluirá paneles de expertos, presentación de casos de éxito y rondas de negocios entre operadores internacionales y actores del turismo de naturaleza y aventura, con el objetivo de impulsar alianzas estratégicas y fortalecer el desarrollo del sector en América Latina.

De esta manera, Nativa LATAM se posiciona como una iniciativa alineada con los desafíos del turismo global, promoviendo un modelo que combina crecimiento económico, conservación ambiental e inclusión social.