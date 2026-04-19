Guillermo Brown cayó ante Sol de Mayo



Guillermo Brown perdió 1-0 frente a Sol de Mayo en condición de visitante, por la Fecha 5 del Torneo Federal A, resultado que mantiene al conjunto portuario en el último lugar de la tabla con apenas una unidad.

El único tanto del encuentro llegó a los 6 minutos, tras una jugada originada en un saque lateral, Morales anticipó dentro del área y conectó de cabeza para vencer la resistencia del arquero Ullua, estableciendo la diferencia que terminaría siendo definitiva.

Luego del golpe inicial, Brown intentó reaccionar sin abandonar su idea de juego. Con el correr de los minutos comenzó a adelantarse en el campo, aunque le costó generar situaciones claras para inquietar al arco rival.

Sol de Mayo, por su parte, prácticamente capitalizó su única llegada profunda del partido, sosteniendo la ventaja mediante centros y pelotas largas que obligaron a la defensa visitante a mantenerse atenta.

Resultados de la fecha

Círculo Deportivo 0 – Alvarado 1

Kimberley 0 – Olimpo 1

Sol de Mayo 1 – Guillermo Brown 0

La jornada se completará con el cruce entre Villa Mitre y Santamarina.

Brown continúa sin poder ganar en el campeonato y deberá reaccionar en las próximas fechas para comenzar a sumar puntos que le permitan salir del fondo de la tabla.