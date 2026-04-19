Durante 2025, Panamá liberó más de 340 mil tortugas

Durante todo el año pasado, Panamá liberó más de 340 mil tortugas marinas, con registros que reflejan un esfuerzo sostenido en ambos litorales; 17,321 ejemplares en el Caribe y 327,525 ejemplares en el Pacífico.

La intervención se realizó en 21 playas de anidación, con participación de equipos técnicos, voluntarios y comunidades locales. Además, 2,882 personas fueron impactadas mediante programas de sensibilización y educación ambiental.

Plan Nacional 2026

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) lanzó el Plan de Trabajo para la Conservación de las Tortugas Marinas de Panamá 2026, que busca ampliar y fortalecer las acciones previas. Este plan articula esfuerzos científicos, comunitarios e institucionales, con cobertura en diversas provincias y comarcas.

Entre las acciones previstas están los monitoreos nocturnos en playas de anidación; el control y vigilancia ambiental; la limpieza de costas y programas educativos; la rehabilitación de viveros y monitoreo térmico de nidos; y el fortalecimiento de capacidades técnicas en comunidades.

El plan se estructura en seis ejes fundamentales: investigación, educación ambiental, gobernanza, participación comunitaria, intervención directa y sostenibilidad a largo plazo.

Enfoque comunitario

La participación de las comunidades costeras es clave. Se promueven a través de las jornadas de limpieza y ferias ambientales, las capacitaciones y programas de acción local y la vigilancia activa de playas.

El modelo busca empoderar a los residentes como guardianes de su entorno, fomentando prácticas sostenibles y protección activa de los ecosistemas.

En Panamá anidan al menos cinco especies de tortugas marinas, la Tortuga laúd (Dermochelys coriacea), la Carey (Eretmochelys imbricata), la Verde (Chelonia mydas), la Golfina (Lepidochelys olivacea) y la Cabezona (Caretta caretta).

Varias de estas especies están en peligro de extinción, lo que refuerza la necesidad de mantener programas permanentes de conservación.

Gobernanza y desafíos

El plan contempla la creación de un comité nacional, actualización de diagnósticos y ajustes normativos para mejorar la coordinación interinstitucional. También se prevén más de 40 actividades extraordinarias en 2026 para reforzar la presencia institucional en territorio.

Un caso reciente en la comunidad de Piña (Colón) evidenció los desafíos: una tortuga laúd desorientada fue asistida por residentes y devuelta al mar. Este episodio muestra la importancia de la intervención humana adecuada y la necesidad de reducir factores de riesgo como iluminación artificial, depredadores y presión humana.

Panamá se consolida como un punto estratégico en las rutas migratorias del Pacífico y el Caribe, con una responsabilidad crucial en la protección de las tortugas marinas. El reto ahora es asegurar que los avances se traduzcan en una recuperación sostenida de las especies, integrando ciencia, comunidades y gobernanza ambiental.