Madryn celebrará el Día de la Zamba con música y danza

Este martes 7 de abril a partir de las 19 horas, en el Monumento a la Gesta Galesa, la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar del festejo por el Día de la Zamba.

La actividad contará con la participación de los ballets Fortineros del Sur y Estampa Cuyana, junto a los grupos de danza de las profesoras Mikaela León y Daiana Curilén, además de alumnos de los Talleres Municipales de Folclore coordinados por Mariana Baños.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro para compartir nuestras tradiciones a través de la música y la danza, poniendo en valor una de las expresiones más representativas del folclore argentino.

Cabe destacar que el Día Nacional de la Zamba se celebra cada 7 de abril en homenaje a la zamba “La 7 de abril”, considerada una de las primeras registradas en SADAIC en 1916 y reconocida como la “madre de las zambas”, consolidándose como la fecha más difundida dentro del ámbito folclórico.