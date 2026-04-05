La UIA reclamó por el freno judicial a la reforma laboral



Desde la Unión Industrial Argentina cuestionaron la suspensión judicial de artículos clave de la reforma laboral en primera instancia y reclamaron mayor seguridad jurídica.

Recordando que la última encuesta del INDEC expuso que crece la cantidad de empresas con planes de despidos y recorte de turnos por la caída de la demanda y la apertura indiscriminada de importaciones. En este marco, la UIA expresó su “profunda preocupación” por la decisión judicial que suspendió de manera cautelar 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral, al advertir que la medida afecta la previsibilidad necesaria para la inversión y el empleo formal.

Comunicado oficial

A través de un comunicado, la entidad presidida por Martín Rappallini reclamó “reglas claras, previsibles y estables”, al tiempo que defendió la necesidad de avanzar con reformas laborales orientadas —según su visión— a mejorar la competitividad. No obstante, el reclamo por seguridad jurídica convive con el respaldo implícito a políticas económicas del Gobierno nacional que incluyen apertura de importaciones, desregulación y retracción del mercado interno, factores que históricamente han afectado la producción local, el desarrollo y sostenimiento de las industrias.

La medida judicial cuestionada por la UIA fue impulsada tras un amparo presentado por la CGT, que advirtió sobre posibles afectaciones a derechos laborales básicos como la protección del empleo, la libertad sindical y el principio de progresividad de los derechos sociales. El juez Raúl Ojeda resolvió suspender provisoriamente los artículos para evitar posibles “daños irreparables” a los trabajadores hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Suspensión

Entre los puntos suspendidos se encuentran modificaciones sensibles como cambios en el cálculo de indemnizaciones por despido, la flexibilización de condiciones laborales mediante bancos de horas, alteraciones en el régimen de teletrabajo y la redefinición de la presunción de relación laboral. Para el movimiento obrero, estos cambios representan una flexibilización regresiva, mientras que para sectores empresariales son herramientas de reducción de costos laborales. Al fin de cuentas, lo que está ocurriendo al lograr juntar votos para una ley tan grande y profunda sin consensos, es que se abren muchas ventanas de conflictos. Es precisamente lo que avisaron distintos dirigentes sindicales en la instancia de debate por comisión.

En este escenario, distintas voces dentro del propio sector productivo señalan que el principal problema de la industria argentina no radica exclusivamente en la legislación laboral, sino en la falta de una política industrial activa. La caída del consumo, el aumento de los costos energéticos, la competencia de productos importados y la ausencia de incentivos a la producción aparecen como factores más determinantes que la normativa laboral en la crisis de muchas empresas.

Así, mientras la UIA advierte sobre la incertidumbre jurídica generada por un fallo judicial, crecen los cuestionamientos sobre su escasa distancia crítica frente a un rumbo económico que podría profundizar la primarización y la desindustrialización. En ese contexto, el debate de fondo parece ser si la representación empresaria prioriza la defensa integral de la industria nacional o si acompaña un esquema económico que, a largo plazo, podría debilitarla.