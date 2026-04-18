La Patagonia presentó su temporada de invierno en WTM Latin America

En el marco de WTM Latin America, la Patagonia Argentina presentó en São Paulo su temporada de invierno 2026 ante referentes del sector turístico internacional. El evento destacó la diversidad de experiencias, la conectividad y la oferta de nieve de la región, y reunió a autoridades, operadores, aerolíneas y medios con el objetivo de fortalecer su posicionamiento en el mercado brasileño.

En esta nueva edición de una de las ferias B2B más relevantes de la industria turística a nivel global, el Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina llevó adelante el lanzamiento el 14 de abril en el Restaurante Oficial de la feria, ubicado en el Pabellón Verde del Expo Center Norte. La actividad convocó a autoridades, referentes del sector turístico, operadores y medios especializados de toda la región, en el marco de una estrategia de promoción internacional con foco en Brasil, uno de los principales mercados emisores hacia Argentina.

Durante la presentación, se expusieron los principales atributos de la región como destino invernal, poniendo en valor su diversidad de paisajes, la calidad de sus centros de esquí y la amplitud de experiencias disponibles. Desde la Cordillera de los Andes con sus montañas y lagos, hasta los glaciares y la fauna de la costa atlántica, la Patagonia se posiciona como uno de los territorios más singulares del mundo.

En ese sentido, se destacó el concepto de la región como un “portafolio vivo de experiencias”, que combina nieve y deportes de invierno con travesías escénicas, navegación, pesca deportiva, y una fuerte identidad cultural y gastronómica.

El lanzamiento contó con la presencia de autoridades como Dante Querciali, vicepresidente del Ente Patagonia y presidente del Consejo Federal de Turismo; Diego Lapenna, ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut; Gustavo Capiet, presidente de Neuquentur; y Diego Piquín, director ejecutivo de la Agencia Río Negro Turismo. También participaron representantes del ámbito nacional como Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, y Horacio Repucci, secretario de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo.

Durante el encuentro, los asistentes disfrutaron de una degustación de productos típicos de la región, que incluyó vinos de Chubut de la bodega Aukeni, vinos de Río Negro y Neuquén, y gin artesanal de Tierra del Fuego y Santa Cruz, destacando la identidad y diversidad productiva patagónica.

En paralelo, la delegación desarrolló una agenda de reuniones con operadores turísticos, aerolíneas, medios y actores estratégicos del mercado, con el objetivo de fortalecer vínculos y generar nuevas oportunidades de promoción y comercialización de cara a la próxima temporada.

WTM Latin America reúne durante tres días a miles de profesionales del sector y empresas expositoras, consolidándose como un espacio clave para el networking, la generación de negocios y la proyección internacional de destinos turísticos. En este contexto, la participación de la Patagonia refuerza su presencia global, su compromiso con el desarrollo turístico sostenible y la articulación público-privada.

El evento concluyó con un espacio de networking, que permitió consolidar relaciones y continuar posicionando a la región como uno de los destinos más atractivos para la temporada de invierno 2026.