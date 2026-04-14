INDEC - INFLACIÓN - IPC - PRECIOS

La inflación de marzo fue del 3,4% y Patagonia exhibió el menor índice


Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 3,4% en marzo con respecto de febrero y acumularon un alza de 9,4% en el año. Si se observa la evolución por regiones, en marzo de 2026, Noreste fue la región con mayor suba mensual (4,1%) y Patagonia, la de menor (2,5%).

La división con mayor aumento fue Educación, con 12,1%. Si bien la suba suele darse por el fenómeno de estacionalidad, el alza que marcó el rubro fue mucho mayor que la media.

Le siguió Transporte, con el 4,1%, debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio de los combustibles incrementó su valor en un 23%.

Con respecto a las divisones con menor aumento en marzo qudaron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

La carne fue otro de los factores que presionó sobre la inflación. En todas las regiones la suba fue mayor al 5%: 5,1% (Patagonia), 6,9% (GBA), 7,1% (Pampeana), 7,2% (Noroeste), 7,6% (Noreste) y 7,9% (Cuyo).

Según el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), los distintos cortes de carne subieron un 10,6% durante marzo, donde destacaron la picada común (20,4%), la carnaza común (17,7%) y la falda (13,4%).

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