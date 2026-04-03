ROBO - TRELEW

Intentó robar latas de sardinas y quedó detenido


Este jueves, cerca de las 20 horas, un intento de robo en un supermercado chino terminó con el dueño del lugar y un delincuente a las piñas.

Todo se desarrolló cuando personal policial de la Comisaría Primera de Trelew, recibió una alerta de robo en proceso en un autoservicio chino ubicado en Hipólito Yrigoyen N° 642.

Según el relato de los damnificados, momentos después de dar aviso a la Policía, el ratero emprendido la fuga por Irigoyen hacia calle Brasil.
Los uniformados se dirigen al lugar y pudieron ver a un sujeto con similares características físicas aportadas por las víctimas.

Al intentar demorarlo para averiguar sus datos, el hombre se negó e intento escapar, siendo necesario aplicar la fuerza para reducirlo y esposarlo.

Luego de su detención, se comprobó, por cámaras de seguridad del local, que se había trenzado a golpes de puños con el dueño, luego de intentar robar tres latas de sardina y tres porciones de queso. El detenido fue identificado como Nahuel B.

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