Investigan a la madre de Ángel por la muerte del pequeño



Mariela Altamirano tendría antecedentes por maltrato y ya le habrían quitado la tenencia de otro hijo, según trascendió en las últimas horas.

El pequeño Ángel, murió la medianoche del domingo de Pascuas en la terapia intensiva del Hospital Regional. Había llegado allí a las 8.35 de la mañana, tras descompensarse en la casa de su madre biológica en la zona de quintas de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Aunque inicialmente los médicos hablaron de un paro cardiorrespiratorio sin signos evidentes de violencia externa en la historia clínica, el informe preliminar de la autopsia conocido este jueves reveló una realidad mucho más oscura: el niño presentaba lesiones internas en su cabeza. Para su padre, Luis López, no hay dudas: «A mi hijo lo mataron».

«Lesiones externas no tenía, no hay signos de golpes», aseguró un investigador. En ese sentido, detallaron que las lesiones internas pueden estar asociadas a la muerte cerebral que presentaba el chiquito. Una hipótesis es que el cuadro haya sido causado por los problemas para respirar que presentaba. Las pericias son las que traerán certezas.

En tanto, el fiscal Facundo Oribones ya imputó a Altamirano y a su pareja, según confirmaron fuentes judiciales, aunque por el momento están en libertad. A la vez, pidieron información a las autoridades de Misiones y Corrientes, provincias donde habría vivido la madre de Ángel, para tener detalles de las denuncias en su contra.

El foco sobre la Justicia de Familia

La historia de Ángel es la de un niño atrapado en una enmarañada disputa judicial por su tenencia. Además de los antecedentes de la madre, el padre biológico también tiene una denuncia por violencia familiar en Chubut, dijeron en declaraciones a Clarín fuentes del caso. Según el relato de Lorena Andrade (34), la mujer que lo crió y se define como su «madre de crianza», la madre biológica del niño se había ido a Córdoba poco después del nacimiento y regresó a Chubut en 2025.

A pesar de que Ángel llevaba años viviendo con su padre y Lorena, el 4 de noviembre pasado la Justicia decidió iniciar un proceso de «revinculación» y le otorgó la tenencia a la madre biológica, a pesar de sus antecedentes por maltrato y la quita de la tenencia de otro hijo. El juez Pablo José Pérez, de la Justicia de Familia de Comodoro Rivadavia, estaba a cargo del expediente por la custodia de Ángel.

Desde ese momento, el entorno del padre asegura que el calvario de Ángel comenzó. Los videos difundidos por Andrade muestran al niño suplicando no ir a «lo de Mariela». En uno de ellos, se observa incluso a una oficial de policía intentando convencer al pequeño de que deje la casa de su padre, asegurándole que luego lo irían a buscar.

«Quedo acá», balbucea el niño en un video grabado el pasado 9 de marzo, mientras la pareja de su padre le pregunta si se quiere quedar y él responde con una tristeza profunda que traspasa la pantalla. Sin embargo, ese mismo 9 de marzo entró en vigencia una restricción perimetral que impedía al padre y a Lorena acercarse al nene.

Ese video es ahora el preludio de una tragedia que ha conmocionado a Comodoro Rivadavia y que pone bajo la lupa a las autoridades de la ciudad y a la Justicia de Chubut.

«Recorrimos Defensoría; no nos escuchó Protección de Menores, quien debió protegerlo pero decidió hacer abuso de poder», escribió Andrade en sus redes sociales, acompañando el posteo con fotos del rostro de Ángel con marcas en la piel. El padre, por su parte, aseguró que «nunca se hizo una revinculación» y explicó que «el nene a su supuesta mamá no la conocía» y recordó que cuando Ángel tenía poco más de un año su expareja se fue.

«Yo cuidé a mi hijo y me rompí el lomo. Cuatro años y nunca le pasó nada. La gente que está acá sabe el padre que yo fui y lo que sufrí. Se lo dieron tres meses y me lo mató», lamentó López.

El padre también recordó que les advirtió a los funcionarios sobre el peligro que corría su hijo: «Yo les dije que le iba a pasar algo a mi hijo con esa mujer. Y pasó. Le advertí a Protección, a mi abogado, a todos. Yo quiero justicia por mi hijo, quiero que paguen. ¿Por qué ella está por la calle y yo estoy sufriendo acá?”

“Yo le pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto. Yo quería a mi hijo vivo. Él quería estar con personas que lo amaban y lo dieron a una persona que no conocía», agregó López.

Acusan a la madre biológica y a su pareja

El domingo a las 7 de la mañana, la vida de Ángel comenzó a apagarse lentamente. Según el relato del jefe de Pediatría del hospital, Luis Cisneros, el niño sufrió una descompensación severa. «Se acuesta y cuando lo encuentran estaba sin signos vitales», detalló el médico. Tras ser trasladado en ambulancia, los profesionales lograron reanimarlo recuperando el ritmo cardíaco, pero Ángel nunca volvió a respirar por sus propios medios.

La conducta de la madre biológica durante esas horas críticas fue uno de los cuestionamientos por parte del padre. Andrade denunció que la mujer llevó al niño en estado crítico, «lo dejó tirado ahí y se fue a dormir a su casa». Además, surgieron testimonios de vecinos que describen situaciones de abandono y violencia en la casa de Mariela: aseguran que al niño lo dejaban afuera, que iba golpeado a las actividades y que incluso les mostraba a sus compañeros de jardín cómo su mamá le pegaba.

Las sospechas también recaen sobre la actual pareja de la madre. Según Marisol, una amiga de Lorena Andrade, el hombre consideraba al niño un «estorbo» porque debía cuidarlo mientras la madre trabajaba. Andrade fue más allá en sus acusaciones, sugiriendo que él podría haber sido el autor de los maltratos: «Seguramente era él quien lo maltrataba».

Por la muerte de Ángel está apuntada la Justicia pero también los servicios de Protección de los Derechos de Niñez.

Mientras tanto, el clima en la Fiscalía de Comodoro Rivadavia es de máxima tensión. El jueves se produjo un encontronazo entre el padre de Ángel y la madre biológica en Tribunales y tuvo que separarlos la Policía. Luis López, quebrado por el dolor tras enterrar a su hijo en el cementerio municipal, reiteró su impotencia: «Me trataron de machista y era al revés. Si hubiera estado yo en esa situación, hoy estaba preso. Mi hijo pedía por mí».

La madre del nene y su pareja no asistieron al velorio y fueron grabados saliendo de su casa con mochilas y subiendo a un taxi, mientras se realizaba la despedida de Ángel. Según se supo, abandonaron la casa por temor a represalias.

Vecinos y allegados se movilizarán este viernes a las 11 frente a la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia en reclamo de justicia.