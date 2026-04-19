Google Maps comenzará a usar IA para planificar los viajes

La aplicación Google Maps inicia una nueva etapa en su desarrollo con la incorporación de inteligencia artificial generativa, una apuesta que redefine la experiencia de navegación y planificación de viajes. La integración del modelo Gemini marca un cambio en la forma en que los usuarios interactúan con la herramienta, que evoluciona hacia un sistema más dinámico, personalizado y orientado a la toma de decisiones en tiempo real.

Uno de los ejes de esta actualización es la función “Ask Maps”, diseñada para permitir consultas complejas mediante lenguaje natural. A diferencia de los buscadores tradicionales, esta herramienta interpreta el contexto y las preferencias del usuario para ofrecer respuestas más precisas. De este modo, la aplicación deja de limitarse a indicar rutas y comienza a resolver situaciones cotidianas, como sugerir espacios tranquilos para trabajar, recomendar paradas en un trayecto o adaptar recorridos según necesidades específicas.

Beneficios

El avance se sustenta en la capacidad del sistema para procesar grandes volúmenes de información provenientes de la propia plataforma, como reseñas, imágenes y datos históricos. Esta integración permite generar recomendaciones más ajustadas a cada perfil de usuario, con un nivel de personalización que se potencia a medida que el sistema aprende de interacciones previas. En el ámbito turístico, esta característica abre nuevas posibilidades para planificar viajes de forma más eficiente y con mayor previsión.

La evolución de la plataforma también apunta a consolidar su rol como asistente integral de movilidad. Con un solo comando, los usuarios pueden organizar recorridos completos, incorporar paradas intermedias o recibir alternativas según el estado del tránsito. Además, la posibilidad de encadenar consultas introduce una dinámica conversacional que simplifica la planificación, especialmente en contextos donde intervienen múltiples variables, como tiempos, distancias o preferencias personales.

Navegación inmersiva

En paralelo, la compañía Google incorporó mejoras en la experiencia visual a través de “Immersive Navigation”, una función que utiliza gráficos tridimensionales para representar el entorno con mayor realismo. Esta herramienta permite visualizar carreteras, edificios y señales con mayor claridad, facilitando la orientación y anticipación de maniobras, un aspecto clave para quienes se desplazan en destinos desconocidos.

La navegación inmersiva no sólo introduce cambios estéticos, sino también funcionales. El sistema ofrece indicaciones más intuitivas, amplía la visualización de rutas y brinda información contextual en los tramos finales del recorrido, como accesos a establecimientos o zonas de estacionamiento. Estas mejoras buscan reducir la incertidumbre en momentos críticos del viaje y mejorar la experiencia general del usuario.

Otro punto destacado es la optimización de las indicaciones por voz, que ahora resultan más naturales y comprensibles. A su vez, la plataforma puede anticipar acciones durante el trayecto, ofreciendo una visión más completa del recorrido. Este enfoque apunta a reducir la carga cognitiva del usuario y contribuir a una conducción más segura, especialmente en entornos urbanos o de alta complejidad.

El despliegue de estas funciones se realiza de manera progresiva, con un lanzamiento inicial en dispositivos móviles en Estados Unidos e India, y planes de expansión hacia otros mercados en el corto plazo. Esta estrategia responde a la intención de fortalecer su liderazgo en servicios de geolocalización mediante la integración de inteligencia artificial en su ecosistema digital.

En este contexto, la incorporación de nuevas capacidades posiciona a la plataforma como una herramienta clave para el turismo contemporáneo. La combinación de interacción conversacional y visualización avanzada anticipa un modelo en el que la tecnología no solo guía, sino que también interpreta necesidades y optimiza cada etapa del viaje, desde la planificación hasta la llegada al destino.