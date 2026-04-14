Fundación impulsada por Aluar financiará la obra de una escuela en Puerto Madryn

Este martes se concretó la firma del acuerdo institucional y la donación del terreno para que se avance con la construcción de una nueva escuela en Puerto Madryn, lo que es producto de un trabajo conjunto entre el Municipio, el Gobierno del Chubut y la Fundación Aurora Austral, impulsada por Aluar.

En el encuentro, se definieron las responsabilidades y compromisos en la creación y el sostenimiento del nuevo proyecto educativo, que estará emplazado en el barrio Presidente Perón y que comenzará su ciclo lectivo en marzo de 2027.

Esta articulación se dará a través de una Comisión Tripartita que se reunirá periódicamente para generar acuerdos y decisiones estratégicas. Según el Convenio Marco, la Fundación Aurora Austral construirá la escuela y la donará al Municipio para su administración, mientras que el Ministerio de Educación del Chubut aportará el total de los cargos docentes y no docentes.

En esta oportunidad también se concretó la donación del terreno donde se construirá la escuela, aportado por la empresa San Miguel de la Fundación Aurora Austral. Se trata de una superficie cercana a las tres hectáreas en una de las áreas de mayor expansión urbana de nuestra ciudad.

Una vez en pleno funcionamiento, la escuela ofrecerá los niveles inicial, primario y secundario. Específicamente, su propuesta formativa incluirá actividades de apertura comunitaria y se complementará con herramientas para que los alumnos se inserten en el mundo laboral, apoyando a las familias de la comunidad y generando múltiples oportunidades.

Trabajo conjunto con grandes resultados

Al respecto, el Intendente dijo: «Hoy concretamos la firma del acuerdo institucional entre el Municipio, el Ministerio de Educación del Chubut y la Fundación Aurora Austral, impulsada por Aluar. Así, avanzamos en un hecho histórico para Puerto Madryn, que es la construcción de la nueva escuela en el barrio Presidente Perón».

«Agradecemos a Aluar, a la Fundación y a cada una de las partes involucradas, donde se deja en evidencia, una vez más, que el trabajo mancomunado entre el sector público y el privado genera excelentes resultados para la comunidad, máxime cuando se trata de un proyecto educativo de estas características», agregó el Jefe Comunal.