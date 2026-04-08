Estudiante intentó ingresar armado a una escuela en Puerto Madryn

En horas de la tarde de este martes, se activaron protocolos de seguridad en la Escuela N° 790 «21 de Enero”, luego de que la madre de una alumna alertara a las autoridades de la institución sobre la presencia de un arma en el edificio escolar.

Docentes activaron el protocolo que se realizó con normalidad y con calma, mientras se revisaban las mochilas de los alumnos en búsqueda del arma mencionada. Sin embargo no fue detectada dentro del edificio.

Un joven de 16 años tenía dentro de su mochila una pistola de aire comprimido y un cuchillo, pero no hubo amenazas de su parte. Este fue interceptado fuera del establecimiento por personal policial.

El menor de edad fue trasladado a la Comisaría Tercera, para posteriormente ser entregado a sus progenitores. Los padres de los alumnos se percataron de la situación al llegar a retirar a sus hijos, y notar la presencia del un gran despliegue policial, lo que generó malestar e indignación por la falta de información por parte de la institución.

Fuente: El Chubut