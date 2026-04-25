En Trevelin quieren construir un centro de interpretación

En la Municipalidad de Trevelin se llevó adelante una reunión de trabajo entre el intendente Héctor Ricardo Ingram y el secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta orientada al desarrollo local.

Entre los principales ejes abordados, se destacó la propuesta de creación de un Centro de Interpretación Cordillerano de las Ciencias Naturales, un espacio pensado para la divulgación científica y la puesta en valor de la biodiversidad de la región.

Del encuentro participaron la delegada académica, Dra. Ivonne Orellana, y el Dr. Gabriel Martín, director del Laboratorio de Investigación en Evolución y Biodiversidad de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud.

En este marco, el intendente Héctor Ricardo Ingram destacó la importancia de fortalecer el vínculo con el ámbito académico y expresó: “Difundir las actividades académicas de la región no solo visibiliza el trabajo de las instituciones, sino que también motiva y contagia a nuestros jóvenes a elegir estudiar en nuestra región”.