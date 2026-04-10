El Irízar ya regresó a Buenos Aires desde la Antártida



El rompehielos ARA “Almirante Irízar” regresó al Apostadero Naval Buenos Aires tras completar su participación en la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2025-2026, en la que brindó apoyo sostenido a la actividad científica, contribuyendo al ejercicio de la soberanía, y a la operatividad de la infraestructura estratégica.

A su arribo, el buque fue recibido por una comitiva encabezada por el Comandante Conjunto Antártico, Contraalmirante Maximiliano Mangiaterra. La jornada también estuvo marcada por el reencuentro entre los tripulantes y sus familiares.

Campaña Antártica

Durante esta campaña, la número 122, en coincidencia con los años de presencia permanente e ininterrumpida de la Argentina en el continente blanco, el rompehielos cumplió diversos objetivos, entre los que se destacó el apoyo a la actividad científica, conforme al Plan Anual Antártico 2025-2026.

A lo largo de tres etapas, que se extendieron por más de cuatro meses, el buque operó en el continente antártico realizando tareas de transporte, apoyo científico y logística interbases. Para ello, contó con helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, el apoyo de los avisos ARA “Puerto Argentino” y ARA “Bahía Agradable”, y el abastecimiento del buque logístico ARA “Patagonia”.

Como en cada campaña, el rompehielos aprovisionó con víveres, combustible y materiales de construcción, y efectuó el relevo de dotaciones en las siete bases antárticas permanentes del país: Orcadas, San Martín, Esperanza, Carlini, Petrel, Marambio y Belgrano II. Además, participó en la apertura de bases temporarias, operativas únicamente durante el período estival.

En la Base Antártica Conjunta Petrel se avanzó en la segunda fase de su plan de desarrollo. Asimismo, se dio continuidad al proyecto científico-espacial de la CONAE en la base Belgrano II, orientado a la construcción de una estación terrena, y se realizaron tareas de reabastecimiento y puesta en valor del refugio naval “Bahía Dorian”.

Por otra parte, en apoyo al Servicio de Hidrografía Naval, se continuó con el plan de mantenimiento del balizamiento antártico.

En el ámbito científico, investigadores de la Fundación Cethus desarrollaron a bordo el proyecto IWC SORP, destinado a evaluar la distribución, diversidad y uso del hábitat de cetáceos en aguas antárticas.

Asimismo, en el marco del programa internacional ARGO y del Sistema Integrado de Observación de los Océanos, se lanzaron boyas perfiladoras capaces de monitorear el océano en tiempo real, midiendo temperatura y salinidad hasta los 2000 metros de profundidad.

Finalmente, como en cada Campaña Antártica de Verano, brindó apoyo a programas antárticos de otros países.

También el aviso ARA «Puerto Argentino»

A su vez, regresó a casa la tripulación del ARA «Puerto Argentino», el aviso de la Armada Argentina que zarpó hace 5 meses con una misión antártica.

En el muelle de su apostadero habitual de la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB), la unidad fue recibida por el Comandante de la Flota de Mar, Contraalmirante Pablo Germán Basso, acompañado por su Plana Mayor.

El anhelado abrazo llegó luego de que la dotación descendió por la planchada hacia el reencuentro familiar, al compás de la Marcha de la Armada ejecutada por la Banda de Música de la BNPB.

Durante 153 días, el ARA «Puerto Argentino» cumplió una misión logística como parte de la Campaña Antártica de Verano 2025-2026 y participó de la Patrulla Antártica Naval Combinada junto con unidades de la Armada de Chile.

Al mando de la Capitán de Corbeta Cintia Maizares, había zarpado de Puerto Belgrano a principios de noviembre del año pasado.

Ya en el sur, operó como Buque de Servicio Antártico, realizó patrullas, relevó y mantuvo balizas, y abasteció bases en el continente blanco. Además, cumplió tareas de Buque de Estación desde la ciudad de Ushuaia y contribuyó con el desarrollo de las tres etapas de la Campaña Antártica, replegando y trasladando materiales y personal militar y científico.