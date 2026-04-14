ARGENTINA - FMI - INFLACIÓN

El FMI aumenta la estimación de inflación para la Argentina


El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las previsiones de crecimiento para la Argentina y aumentó el pronóstico de inflación, en un deterioro de las condiciones general del país.

El organismo prevé que la expansión del PBI será de 3,5%, lo que representa una baja de 0,5 puntos con relación a la estimación previa, según el informe que verificó Agencia Noticias Argrentinas.

Asimismo, espera que la inflación sea de 30,5%, 10 puntos más que en el último informe. Estas proyecciones están incluidas en el informe Perspectivas Económicas Globales (WEO) por sus siglas en inglés.

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