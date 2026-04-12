El equipo económico viaja a la Asamblea del FMI y busca destrabar desembolso

El equipo económico encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, arriba esta semana a Washington para participar en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial con el objetivo adicional de destrabar un desembolso de US$ 1.000 millones.

El evento, que se desarrolla desde el lunes 13 al viernes 18 de abril y estará dominado por la situación en Medio Oriente, pero el capítulo argentino estará presente en las negociaciones. La agenda oficial se centrará en poder cerrar revisión del programa vigente y la gestión del desembolso de US$1.000 millones.

Este tramo de financiamiento depende del cumplimiento de las metas del primer trimestre, con especial foco en la acumulación de reservas netas y el mantenimiento del superávit fiscal.

Según fuentes oficiales, el Gobierno buscará además un «waiver» (dispensa) por el incumplimiento previo en la acumulación de reservas, que se situó US$11.000 millones por debajo de lo acordado el año anterior.

El reciente informe sobre el Panorama Económico Mundial (World Economic Outlook) del FMI proyecta para Argentina un crecimiento del 4% tanto para 2026 como para 2027.

Aunque esta cifra es más conservadora que el 5% estimado por el Gobierno en el Presupuesto Nacional, sitúa al país por encima del promedio de crecimiento global previsto en 3,3% para el presente año.

En términos comparativos regionales, las proyecciones para Argentina superan a las de Brasil (1,6%) y México (1,5%). El organismo multilateral fundamenta este pronóstico en el desempeño fiscal del país.

Durante 2025, Argentina registró un superávit primario del 1,4% del PBI, superando la meta del 1,3% pactada originalmente. Al contabilizar el pago de intereses de deuda, el excedente fiscal total se ubicó en el 0,2% del producto.

El viaje coincide con una mejora en los indicadores de mercado, con el riesgo país oscilando los 550 puntos básicos. No obstante, el equipo económico debe detallar ante el organismo y ante inversores de Wall Street el plan para captar un promedio de US$ 1.250 millones mensuales necesarios para cumplir con el esquema de pagos hasta 2027.

La delegación también participará en foros con representantes de otros organismos de crédito para discutir planes de infraestructura y financiamiento bilateral, en un contexto donde el FMI valora la ruptura de la inercia de estancamiento económico que afectaba al país desde 2011.