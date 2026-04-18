El encuentro Industrial Patagonia Austral se dio cita en Comodoro Rivadavia

Este viernes en el Auditorio del Centro Cultural, se concretó el cierre de las jornadas “Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral”, propuesta que contó con un gran marco de participantes.

El evento se desarrolló los días 16 y 17 de abril en el Centro Cultural «Alfredo Sahdi» en la ciudad petrolera, convocando a empresarios, funcionarios, cámaras sectoriales y referentes del mundo productivo con el objetivo de fortalecer la competitividad territorial y potenciar el desarrollo industrial en la región.

En ambas jornadas la mirada se centró en el desarrollo industrial y productivo, orientando los paneles en temáticas diversas como: Parques industriales y competitividad territorial, Integración productiva y desarrollo regional, Economía del mar y cadenas de valor estratégicas, Transición energética y oportunidades para la industria, Logística e infraestructura.

También hubo espacios de networking para fomentar vínculos entre empresas y actores del sector.

El cierre estuvo a cargo de especialistas que abordaron la necesidad de una política industrial nacional y federal.

El Nodo Industrial Patagonia Austral 2026 se presenta como un espacio estratégico para articular al sector público y privado, impulsar inversiones y debatir el futuro de la industria en el país.

En un contexto desafiante, el evento puso en agenda la importancia de fortalecer el desarrollo productivo regional, con foco en la competitividad, la innovación y la integración federal de la industria argentina.