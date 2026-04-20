Las alturas detienen el avance de las especies invasoras

La expansión de especies exóticas se convirtió en una de las principales amenazas para los ecosistemas del planeta. En ese contexto, una investigación internacional aporta una mirada alentadora, en los Andes, la altitud actúa como una barrera natural que limita su avance.

Así, un estudio desarrollado por expertos de Ecuador, Chile, España, Australia y Argentina revela que por encima de los 3.400 metros disminuye significativamente la presencia de flora invasora.

Además, los científicos destacan que este fenómeno ofrece nuevas herramientas para la conservación. En paralelo, advierten que la presión humana sigue siendo un factor clave que puede debilitar este equilibrio. Por lo tanto, comprender estos procesos resulta esencial para proteger ambientes de alta montaña.

La altitud como defensa ecológica

El estudio analizó un gradiente altitudinal entre los 2.000 y los 4.400 metros. En consecuencia, se comprobó que las especies no nativas predominan en zonas bajas, donde la actividad humana es más intensa.

Sin embargo, a medida que aumenta la altura, las condiciones ambientales se vuelven más extremas. Por ende, factores como las bajas temperaturas, la radiación solar y la escasez de oxígeno dificultan la supervivencia de especies invasoras.

Asimismo, este “filtro ambiental” funciona como un regulador natural. De este modo, protege a las especies autóctonas y mantiene el equilibrio ecológico en regiones de alta montaña.

El caso del volcán Tungurahua

El análisis se centró en las laderas del volcán Tungurahua, un entorno clave para estudiar estas dinámicas. Allí, los investigadores registraron 247 especies de plantas distribuidas en 75 familias botánicas.

Entre ellas, 180 fueron identificadas como nativas, incluidas 11 endémicas. En cambio, 38 correspondieron a especies exóticas y 29 no pudieron clasificarse con precisión. Además, se detectaron cinco especies no registradas previamente en los Andes ecuatorianos.

Por consiguiente, estos datos refuerzan la importancia de estos ecosistemas como reservorios de biodiversidad. Al mismo tiempo, evidencian la necesidad de profundizar los inventarios científicos en la región.

Presión humana y límites del “filtro natural”

Aunque la altitud representa una barrera eficaz, no es infranqueable. En efecto, la presencia de caminos, actividades turísticas y otras intervenciones humanas facilita la dispersión de especies invasoras.

Por ejemplo, semillas transportadas por vehículos o visitantes pueden colonizar nuevas áreas. En consecuencia, incluso zonas remotas quedan expuestas a procesos de invasión biológica.

De igual forma, el cambio climático podría alterar las condiciones ambientales. Así, especies que hoy no sobreviven en altura podrían adaptarse en el futuro, debilitando este escudo natural.

Impacto de las especies invasoras en ecosistemas ajenos

Las especies invasoras pueden transformar profundamente los ambientes que colonizan. En primer lugar, compiten con la flora nativa por recursos como agua, luz y nutrientes, desplazando a especies locales.

Además, modifican las cadenas tróficas y alteran procesos ecológicos clave. Por ejemplo, pueden cambiar la composición del suelo o afectar la disponibilidad de alimento para otras especies.

Finalmente, su presencia reduce la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas. Por ello, prevenir su expansión resulta fundamental para sostener el equilibrio ambiental.

Conservar la barrera natural, una prioridad ambiental

Los Andes representan uno de los principales puntos críticos de biodiversidad del planeta. En consecuencia, proteger sus mecanismos naturales de defensa se vuelve una estrategia clave frente a las invasiones biológicas.

Asimismo, los investigadores subrayan la necesidad de reducir la presión antrópica. De este modo, se puede preservar el “filtro ambiental” que hoy limita la expansión de especies exóticas.

En definitiva, estos hallazgos aportan una base científica sólida para diseñar políticas de conservación. Así, la combinación entre conocimiento y acción permitirá resguardar estos ecosistemas únicos frente a amenazas crecientes.