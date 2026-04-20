Con la emisión de un nuevo bono, Chubut busca refinanciar el BOCADE



La Provincia de Chubut sigue persiguiendo alivio financiero frente a los vencimientos del Bocade, que hoy insumen un pago de 30 millones de dólares por trimestre. De este modo, la Provincia vuelve a salir al mercado internacional con Nuevos Títulos de Deuda, bajo el paragüas de la autorización legislativa por hasta U$S 650 millones.

Una comitiva integrada por el ministros de Economía, Miguel Arnaudo y junto a autoridades del Banco Chubut, entre otros, viajó a Nueva York con la misión de emitir un nuevo título de deuda que permita cancelar el actual BOCADE y obtener fondos frescos para infraestructura.