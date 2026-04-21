Ejercicio Kekén en Comodoro Rivadavia

El general de división Oscar Santiago Zarich, jefe del Ejército Argentino, llega este martes al Comando de la IX Brigada Mecanizada en Comodoro Rivadavia, en donde supo desempeñarse como comandante. Su presencia se suma a las maniobras que movilizan personal y material desde distintos puntos del país hacia la región patagónica en el Ejercicio Kekén.

La operación militar se divide en tres fases: despliegue, ejecución de operaciones de combate y repliegue final. La etapa operativa comenzó este lunes con la ocupación de posiciones iniciales y se extenderá hasta el 2 de mayo.

El despliegue logístico incluyó el arribo de vehículos de combate blindados a rueda (VCBR) Stryker 8×8 y tanques TAM 2C-A2. El material fue trasladado mediante formaciones ferroviarias hasta la localidad de Darwin, en Río Negro, donde el Batallón de Ingenieros de Montaña 6 construyó rampas especiales para su descarga. Luego los vehículos marcharon rumbo al sur para integrarse a las operaciones en Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Puerto Deseado.

Las maniobras son supervisadas por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército y conducidas por el Comando de la División de Ejército 3.

Logística y presencia en el territorio

En el circuito comprendido entre Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado y los campos de instrucción cercanos a Sarmiento, se ejecutarán acciones defensivas, contraataques y tiro de combate. Acciones todas a cardo de

las tropas de la IXna Brigada Mecanizada, reforzadas por paracaidistas, fuerzas especiales y artillería antiaérea.

Este ejercicio pone de manifiesto la capacidad del Ejército Argentino para proyectar su presencia en la Patagonia a través de transporte multimodal, cubriendo distancias de hasta 1.500 kilómetros bajo condiciones climáticas adversas.