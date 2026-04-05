Deportivo Madryn visita a Mitre de Santiago del Estero

Deportivo Madryn afrontará este domingo desde las 19 horas a Mitre de Santiago del Estero, en el marco de la fecha 8 de la Zona A de la Primera Nacional.

Se trata de una prueba importante para Madryn, que intentará trasladar su mejor versión lejos de casa.

Programación – Fecha 8

Zona A

Domingo 5 de abril

Morón vs San Telmo (15.30)

Los Andes vs Chaco For Ever (15.30)

Almirante Brown vs Defensores de Belgrano (15.30)

Racing de Córdoba vs Ciudad de Bolívar (17.00)

Mitre (SdE) vs Deportivo Madryn (19.00)

Zona B

Domingo 5 de abril

Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Patronato (17.00)

Quilmes vs Deportivo Maipú (17.00)

Atlético Rafaela vs Atlético Güemes (SdE) (20.00)

Lunes 6 de abril