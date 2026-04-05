Deportivo Madryn visita a Mitre de Santiago del Estero
Deportivo Madryn afrontará este domingo desde las 19 horas a Mitre de Santiago del Estero, en el marco de la fecha 8 de la Zona A de la Primera Nacional.
Se trata de una prueba importante para Madryn, que intentará trasladar su mejor versión lejos de casa.
Programación – Fecha 8
Zona A
Domingo 5 de abril
- Morón vs San Telmo (15.30)
- Los Andes vs Chaco For Ever (15.30)
- Almirante Brown vs Defensores de Belgrano (15.30)
- Racing de Córdoba vs Ciudad de Bolívar (17.00)
- Mitre (SdE) vs Deportivo Madryn (19.00)
Zona B
Domingo 5 de abril
- Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Patronato (17.00)
- Quilmes vs Deportivo Maipú (17.00)
- Atlético Rafaela vs Atlético Güemes (SdE) (20.00)
Lunes 6 de abril
- Atlanta vs Chicago (21.00)