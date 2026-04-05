DEPORTIVO MADRYN - FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Deportivo Madryn visita a Mitre de Santiago del Estero

Deportivo Madryn afrontará este domingo desde las 19 horas a Mitre de Santiago del Estero, en el marco de la fecha 8 de la Zona A de la Primera Nacional.

Se trata de una prueba importante para Madryn, que intentará trasladar su mejor versión lejos de casa.

Programación – Fecha 8

Zona A

Domingo 5 de abril

  • Morón vs San Telmo (15.30)
  • Los Andes vs Chaco For Ever (15.30)
  • Almirante Brown vs Defensores de Belgrano (15.30)
  • Racing de Córdoba vs Ciudad de Bolívar (17.00)
  • Mitre (SdE) vs Deportivo Madryn (19.00)

Zona B

Domingo 5 de abril

  • Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs Patronato (17.00)
  • Quilmes vs Deportivo Maipú (17.00)
  • Atlético Rafaela vs Atlético Güemes (SdE) (20.00)

Lunes 6 de abril

  • Atlanta vs Chicago (21.00)

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