ABUSOS - ESCUELA - TRELEW

Denuncian presuntos abusos entre alumnos en una escuela de Trelew


Un supuesto caso de abusos a alumnos primarios por parte de otros compañeros en la Escuela Primaria Nº 21 de Trelew, se conoció este martes.

Padres profundamente molestos y preocupados se habrían hecho presente en el establecimiento el lunes, dañando parte del acceso a la escuela. La grave denuncia motivó el apartamiento del cuerpo directivo de la escuela y la suspensión de las clases este martes.

La policía recibió la denuncia a los padres del menor que se sospecha fue abusado aparentemente en uno de los baños del establecimiento y ya está actuando la fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual de Trelew.

 

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