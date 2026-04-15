Confirman prisión perpetua para Solvas por el crimen de Tamara Silva

El fiscal Jorge Bugueño confirmó que el Superior Tribunal de Justicia del Chubut declaró improcedente el recurso presentado por la defensa y dejó firme la condena a prisión perpetua contra Gustavo Hernán Solvas por el femicidio de Tamara Silva, ocurrido en Puerto Madryn. La decisión consolida el resultado del juicio por jurados y las instancias de revisión posteriores.

La información difundida por el Ministerio Público Fiscal hace referencia a que deja muy conformes porque se confirmó en todos sus términos la sentencia que había declarado a Solvas autor del delito de homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio), previsto en el artículo 80 inciso 11 del Código Penal. Esta figura contempla los casos en los que una mujer es asesinada en un contexto de violencia de género, y establece como única pena posible la prisión perpetua, detalló Bugueño, a cargo de la investigación.

El hecho ocurrió el 9 de mayo de 2023 en Puerto Madryn, cuando Solvas dio muerte a Tamara Silva en el interior de su domicilio, en un contexto de violencia de género. Posteriormente, trasladó el cuerpo y lo abandonó en una zona al sur de la ciudad, donde fue hallado días después tras un intenso rastrillaje.

Con esta resolución, el Superior Tribunal de Justicia agota la instancia provincial y deja firme la condena. Corresponde la prisión perpetua para el femicida Gustavo Solvas, cerró Bugueño.