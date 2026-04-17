Conducía ebrio, arrolló a dos menores y huyó



Un conductor a bordo de una Chevrolet S10 atropelló a dos menores de 13 y 17 años, se dio a la fuga y minutos más tarde dio positivo en el test de alcoholemia con 2,36 gramos de alcohol por litro de sangre, en un episodio el jueves a la noche en el barrio Alta Tensión de Puerto Madryn.

Según reveló Canal 12, el incidente ocurrió entre las 22:30 y las 23:30, en circunstancias que aún son materia de investigación. Tras el impacto, el automovilista abandonó el lugar sin asistir a las víctimas.

Algunos minutos después, alrededor de las 23:50, personal policial logró ubicar al conductor y someterlo al correspondiente control de alcoholemia. El resultado confirmó que manejaba completamente borracho.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el estado de salud de los menores, ni sobre la mecánica precisa del hecho, aunque la causa ya se encuentra en manos de la Justicia para determinar las responsabilidades del conductor.