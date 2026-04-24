Chubut emitió USD 650 millones con ofertas que triplicaron lo previsto

El Gobierno del Chubut concetró una colocación internacional por USD 650 millones, marcando el regreso de la provincia al crédito externo.

La emisión, con un plazo de 10 años, el más extenso alcanzado por una provincia argentina en este tipo de operaciones recientes, y una tasa del 9,45%, recibió ofertas por más del triple del monto inicialmente previsto.

Los fondos obtenidos serán destinados a mejorar el perfil de vencimientos de la deuda provincial, incluyendo la reestructuración del Bono de Cancelación de Deuda tomado durante gestiones anteriores, y a financiar un plan de obras de infraestructura en toda la provincia.

«Esta colocación tiene como eje la inversión en infraestructura y el crecimiento a largo plazo, consolidando además el equilibrio fiscal alcanzado por la provincia», afirma el Gobierno.