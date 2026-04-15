Central Puerto ingresa a Vaca Muerta tras adquirir el 100% de Patagonia Energy

La generadora eléctrica argentina Central Puerto concretó su desembarco en el negocio de hidrocarburos en Vaca Muerta tras la adquisición de Patagonia Energy, empresa creada por el grupo chileno Megeve y asociada al empresario Federico Tomasevich, que posee la concesión de dos áreas ubicadas en el corazón de la formación de hidrocarburos no convencionales en el suroeste del país trasandino.

Según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores de Argentina, la transacción contempla la adquisición del 100 % del paquete accionario de Patagonia Energy a través de su empresa controladora Patagonia Assets Limited.

En esa línea, la generadora eléctrica se quedará con el control de los bloques Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, superficie de aproximadamente de 110 kilómetros cuadrados, yacimientos convencionales que la compañía busca reconvertirlos hacia la explotación no convencional.

Desde la compañía destacaron que el acuerdo constituye «un hito relevante en el proceso de diversificación de las actividades», donde también agregaron que la adquisición «permitirá a la sociedad ampliar su presencia en el sector energético, incorporando activos y capacidades que fortalecen su posicionamiento competitivo y generan nuevas oportunidades de desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo».

Si bien el valor de la operación no fue informado, el cierre de la misma se encuentra aún sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de transacciones, informó la empresa.

La compra de activos en Vaca Muerta es solo uno de los tantos movimientos que Central Puerto ha ejecutado en los últimos años en línea con cumplir su estrategia de diversificación.

En 2022, compró los activos forestales en el país trasandino de la compañía chilena Masisa, una operación avaluada en USD 70 millones que se constituyó como el primer paso de la firma en la expansión hacia negocios menos regulados que el eléctrico.

Luego, en 2024, entró en minería con la adquisición de su participación inicial en AbraSilver, empresa canadiense dueña del proyecto de plata y oro Los Diablillos, de Salta.

El año pasado y tras una larga y compleja reorganización societaria, la generadora eléctrica también avanzó en la escisión con Ecogas, holding dueña de las distribuidoras gasíferas de Cuyo y del Centro de la Argentina, proceso que culminó en octubre de 2025.

Además de ello, en distribución de gas, la empresa participa en el proceso de venta de Metrogas, que inició YPF para desprenderse del 70% del capital accionario.

En el sector forestal, Central Puerto planea construir en Corrientes lo que sería el mayor aserradero del mundo, con una inversión de entre USD 80 millones y US-d 100 millones, con miras al segundo semestre.

En generación y almacenamiento eléctrico, la compañía ya arrancó la construcción de baterías de 210 MW en el marco del programa AlmaGBA, con equipamiento en camino y obras de ingeniería civil en marcha, apuntando a estar lista para el verano de 2027.

Fuente: RevistaPEtroquímica